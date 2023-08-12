В Алматы тушат крупный пожар на складах

Склады загорелись в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина. Сообщение о пожаре поступило 12 августа в 7:16, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Развёрнут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара. Из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций. Введены стволы на тушение и защиту соседних складов", — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 25 единиц техники, 85 человек ДЧС, а также службы взаимодействия города.