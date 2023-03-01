Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза"

Дмитрий Макеев назначен заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz. Он будет курировать направление переработки нефти и нефтехимии.

С декабря 2019 года Макеев занимал должность директора департамента переработки нефти и нефтехимии КМГ. В разные годы занимал должности начальника управления технического развития, директора департамента технического развития АО НК "КазМунайГаз". С 2005 по 2019 годы работал на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел трудовой путь от оператора установки до управляющего директора по технологии.