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Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" Сегодня, 11:16
154
Сегодня, 11:16
154

Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза"

Дмитрий Макеев назначен заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz. Он будет курировать направление переработки нефти и нефтехимии.

С декабря 2019 года Макеев занимал должность директора департамента переработки нефти и нефтехимии КМГ. В разные годы занимал должности начальника управления технического развития, директора департамента технического развития АО НК "КазМунайГаз". С 2005 по 2019 годы работал на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел трудовой путь от оператора установки до управляющего директора по технологии.

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#Дмитрий Макеев #КазМунайГаз
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:16
154
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