Для "Ак жол" важно, чтобы новое правительство реализовало переворот в экономической политике - Перуашев
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О кандидатуре нового премьер-министра Казахстана высказался председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев, передаёт BaigeNews.kz.
"Для "Ак жол" как партии отечественных промышленников и предпринимателей крайне важно, чтобы новое правительство наконец реализовало тот переворот в экономической политике, о котором президент Токаев говорил в сентябрьском Послании. Это переход от банковско-сырьевой парадигмы – к современной, производительной и технологичной экономике, который предстоит совершить правительству. Надеемся, что личные качества нового премьера позволят наконец выстроить жёсткую исполнительскую дисциплину, когда решения и красивые презентации не остаются на бумаге, а реально внедряются на практике, в виде успешных производств и растущего качества жизни", - сказал Перуашев.
Фракция "Ак жол" поддержала кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра республики.
Напомним, 5 февраля правительство Казахстана подало в отставку, и президент Казахстана её принял.
Алихан Смаилов, покинувший должность премьер-министра Казахстана, обратился к гражданам со своей страницы в Facebook.
Партия Amanat выдвинула кандидатуру Олжаса Бексенова на должность главы правительства. Глава государства провел встречу с руководителями фракций политических партий в мажилисе, чтобы обсудить это предложение.
7 февраля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.
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