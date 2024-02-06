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Для "Ак жол" важно, чтобы новое правительство реализовало переворот в экономической политике - Перуашев

Сегодня, 15:38
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

О кандидатуре нового премьер-министра Казахстана высказался председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев, передаёт BaigeNews.kz.

"Для "Ак жол" как партии отечественных промышленников и предпринимателей крайне важно, чтобы новое правительство наконец реализовало тот переворот в экономической политике, о котором президент Токаев говорил в сентябрьском Послании. Это переход от банковско-сырьевой парадигмы – к современной, производительной и технологичной экономике, который предстоит совершить правительству. Надеемся, что личные качества нового премьера позволят наконец выстроить жёсткую исполнительскую дисциплину, когда решения и красивые презентации не остаются на бумаге, а реально внедряются на практике, в виде успешных производств и растущего качества жизни", - сказал Перуашев.

Фракция "Ак жол" поддержала кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра республики.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана подало в отставку, и президент Казахстана её принял

Алихан Смаилов, покинувший должность премьер-министра Казахстана, обратился к гражданам со своей страницы в Facebook.

Партия Amanat выдвинула кандидатуру Олжаса Бексенова на должность главы правительства. Глава государства провел встречу с руководителями фракций политических партий в мажилисе, чтобы обсудить это предложение.

7 февраля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.

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