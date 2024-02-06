Для "Ак жол" важно, чтобы новое правительство реализовало переворот в экономической политике - Перуашев

О кандидатуре нового премьер-министра Казахстана высказался председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев, передаёт BaigeNews.kz.

"Для "Ак жол" как партии отечественных промышленников и предпринимателей крайне важно, чтобы новое правительство наконец реализовало тот переворот в экономической политике, о котором президент Токаев говорил в сентябрьском Послании. Это переход от банковско-сырьевой парадигмы – к современной, производительной и технологичной экономике, который предстоит совершить правительству. Надеемся, что личные качества нового премьера позволят наконец выстроить жёсткую исполнительскую дисциплину, когда решения и красивые презентации не остаются на бумаге, а реально внедряются на практике, в виде успешных производств и растущего качества жизни", - сказал Перуашев.