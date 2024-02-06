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Президент провел встречу с руководителями парламентских фракций

Сегодня, 14:50
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Обращаясь к лидерам фракций, Президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра", - говорится в сообщении.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии "Amanat" Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии "Ак жол" Азат Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии "Ауыл" Серик Егизбаев, партии "Respublica" Айдарбек Ходжаназаров.

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