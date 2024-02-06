Президент провел встречу с руководителями парламентских фракций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Обращаясь к лидерам фракций, Президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра", - говорится в сообщении.