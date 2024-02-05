Алихан Смаилов обратился к казахстанцам

Алихан Смаилов, покинувший должность премьер-министра Казахстана, обратился к гражданам со своей страницы в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня глава государства принял отставку Правительства Республики Казахстан. Прежде всего хочу выразить огромную благодарность президенту за оказанное доверие возглавить Правительство РК в очень непростое время. Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана", - написал экс-премьер.

По его словам, работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны.

"Благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза.

Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов. Активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.