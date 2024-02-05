Заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева состоится 7 февраля

7 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период", - говорится в сообщении.