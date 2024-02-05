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Заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева состоится 7 февраля

Сегодня, 11:02
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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Фото: Baigenews.kz

7 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период", - говорится в сообщении.

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