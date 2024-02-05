  • 5 Февраля, 16:25
  • BAIGENEWS

Правительство Казахстана ушло в отставку

Сегодня, 16:16
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан принял отставку правительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Романа Скляра.

"Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в указе президента.

Напомним, 7 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.

 

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