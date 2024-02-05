Правительство Казахстана ушло в отставку
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
63Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан принял отставку правительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Романа Скляра.
"Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в указе президента.
Напомним, 7 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.
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