Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан принял отставку правительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Романа Скляра.

"Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства", - говорится в указе президента.

Напомним, 7 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.