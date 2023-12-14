  • 14 Декабря, 10:09
  • BAIGENEWS

Дистанционно будут учиться школьники из нескольких регионов Казахстана

Сегодня, 08:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
250
Фото: baigenews.kz

Из-за морозов школьников ряда регионов снова отправили на "дистанционку",передаёт BaigeNews.kz.

По информации управлений образования регионов, 14 декабря на онлайн-формат перейдут учащиеся первой смены в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в Семее и Астане.

Самое читаемое

Наверх