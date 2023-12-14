Дистанционно будут учиться школьники из нескольких регионов Казахстана
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
250Фото: baigenews.kz
Из-за морозов школьников ряда регионов снова отправили на "дистанционку",передаёт BaigeNews.kz.
По информации управлений образования регионов, 14 декабря на онлайн-формат перейдут учащиеся первой смены в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в Семее и Астане.