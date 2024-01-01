  • 1 Января, 06:55
  • BAIGENEWS

Димаш Кудайберген в Акорде исполнил гимн Казахстана

Сегодня, 05:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 05:29
Сегодня, 05:29
132
Фото: скриншот с видео

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген в здании резиденции "Акорда" спел гимн нашей страны, передаёт BaigeNews.kz

Сопровождение обеспечил симфонический оркестр. Выступление артиста транслировал телеканал Jibek Joly.

Сообщалось, что Димаш выступит на китайском телевидении в новогоднюю ночь. Год Кролика Димаш также встречал на китайском ТВ, приняв участие в самом зрелищном фестивале на планете — телевизионном шоу Spring gala festival.

Видео: ТРК Президента

Самое читаемое

Наверх