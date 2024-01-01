Димаш Кудайберген в Акорде исполнил гимн Казахстана
Сегодня, 05:29
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Сегодня, 05:29Сегодня, 05:29
132Фото: скриншот с видео
Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген в здании резиденции "Акорда" спел гимн нашей страны, передаёт BaigeNews.kz.
Сопровождение обеспечил симфонический оркестр. Выступление артиста транслировал телеканал Jibek Joly.
Сообщалось, что Димаш выступит на китайском телевидении в новогоднюю ночь. Год Кролика Димаш также встречал на китайском ТВ, приняв участие в самом зрелищном фестивале на планете — телевизионном шоу Spring gala festival.
Видео: ТРК Президента
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