Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген снова дал повод для обсуждения подписчиков в соцсетях. На своей странице в Instagram кумир миллионов опубликовал фото со своим младшим братишкой Абильмансуром и другом детства Айсултаном Дуйсенбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы с Айсултаном начали дружить с того момента, когда Мансур только родился. Мы были друзьями почти половину нашей жизни. Я помню, как мы вместе поступили в музыкальный колледж в Актобе, затем в Университет искусств в Астане. В студенческие годы мы жили вместе в общежитии. Оставайся таким же добрым и порядочным, мой дорогой друг", — написал Димаш.

В комментариях подписчики тут же вступили в дискуссию. Одни восхищались крепкой мужской дружбой и просили "выдать секреты, которые знают только Димаш и Айсултан", другие просили сохранить дружбу на всю жизнь. Третьи не переставали писать комплименты музыканту, отмечая "соблазнительный и роковой" взгляд на фото.

"Пусть Ди ваша дружба будет до конца. Преданные друзья это подарок в этой жизни. Берегите это. Берегите ваши отношения и друг друга", "Преданные друзья - это редкость, на самом деле. Пусть ваша дружба сохранится на всю жизнь!"."Это счастье, когда есть такие настоящие друзья, которые знают тебя с детства. И ты молодец, что не поменял друзей, когда стал мировой звездой." "Только у очень хороших людей бывают настоящие друзья на всю жизнь", — отмечают подписчики.

К слову, друга детства — Айсултана, известного под псевдонимом Ice Sultan, фанаты Димаша Кудайбергена тоже ценят, он не раз выступал на концертах товарища. Димаш стал киндик аке (аналог крестного отца у казахов) для Османа — сына Айсултана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ICESULTAN •🧔🏻• (@icesultan_kz)

Братишка Димаша — Абильмансур несмотря на свой юный возраст — тоже личность известная в казахстанском шоу-бизнесе. Впервые публика о нём узнала в 2018 году, когда старший брат опубликовал видео с игрой на домбре 11-летнего Мансура. В 15 лет он выступил вместе с Димашем на концерте в Алматы.

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Тогда же Абильмансур исполнил авторскую инструментальную композицию маэстро Рената Гайсина. Кроме того, младший брат кумира миллионов играл на домбре и выступал с оркестром на нескольких мировых концертах Димаша. Некоторые фанаты даже стали называть Мансура "вторым Димашем", поражаясь, насколько похожи братья.

Позже Димаш Кудайберген объявил о совместом клипе с братом и сестрой на первую композиторскую работу Мансура. Песня называется Together, что в переводе означает "вместе".