Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Всемирно известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген показал фанатам "состояние, когда поёт душа". Об этом он написал в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Кумир миллионов поделился фото, на котором его запечатлели за написанием музыки.

"В Лос-Анджелесе поздняя ночь, но вдохновению наплевать на ваши планы. Нужно поймать момент и успеть записать, когда поет душа. Привет из студии", — подписал фото Димаш.

Подписчики в комментариях тут же порадовались тому факту, что их кумира посетило вдохновение.

"Прекрасно, когда есть вдохновение,есть музыка в душе и голове,и не важно в какое время суток оно приходит, главное успеть всё записать. Радуюсь каждой весточке, каждому посту. Спасибо, что помнишь о нас и знаешь наверняка, как мы ждём всегда от тебя весточки. Пусть вдохновение и твоя Муза всегда будут с тобой, в любое время суток", — написала одна из фанаток.

Но нашлись и те, кто посоветовал певцу побольше отдыхать, чтобы набраться сил и радовать поклонников новыми песнями.

Напомним, недавно вышел новый клип Димаша Кудабергена на музыку его младшего брата Абильмансура под названием "Together". В музыкальном видео также приняла участие сестра Димаша и Абильмансура Раушан. Клип, по словам фанатов творчества Димаша, напоминает космический блокбастер. Как и все работы знаменитого казахстанца, видео несёт глубокий смысл.

Между тем, ещё не утихла слава после нашумевшего "The Story of One Sky" (История одного неба). Результат трёхлетнего композиторского труда Димаша Кудайбергена, вышел в сентябре прошлого года. Позже на встрече с фанатами в Китае Димаш рассказал о глубоком смысле этого видео и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.