Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца

Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили арест до 7 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 06 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, т.е. до 7 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Армана Джумагельдиева задержали 7 января 2022 года. С тех пор продолжается расследование его уголовного дела. Криминального авторитета подозревают в организации массовых беспорядков и незаконном хранении оружия.

В генеральной прокуратуре рассказали о "роли" Джумагельдиева в январских событиях.