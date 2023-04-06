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Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца
Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, продлили арест до 7 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Алматы.
"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 06 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, т.е. до 7 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Армана Джумагельдиева задержали 7 января 2022 года. С тех пор продолжается расследование его уголовного дела. Криминального авторитета подозревают в организации массовых беспорядков и незаконном хранении оружия.
В генеральной прокуратуре рассказали о "роли" Джумагельдиева в январских событиях.
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