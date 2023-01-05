"Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал о роли криминального авторитета "Дикого Армана" во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

"По версии следствия в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (Дикий Арман). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата г. Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы. Однако, возглавить массовые протесты им не удалось. Люди за ними не пошли", - сообщил генпрокурор на заседании в мажилисе.

По словам Асылова, получив информацию о задержании бывшего Председателя КНБ, с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародёрством. Для этих целей шестого января они из разных точек похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан".