Дикому Арману продлили арест до 7 марта 2023 года

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Известному криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, более известному как "Дикий Арман", продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, передает BaigeNews.kz.

"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 29 декабря 2022 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года", - сообщили в пресс-службе суда города Алматы.

Армана Джумагельдиева задержали 7 января 2022 года. С тех пор продолжается расследование его уголовного дела. Дикого Армана подозревают в организации массовых беспорядков и незаконном хранении оружия.

Накануне в Генеральной прокуратуре рассказали о "роли" Джумагельдиева в январских событиях.