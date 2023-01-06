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Дикому Арману продлили арест до 7 марта 2023 года
Известному криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, более известному как "Дикий Арман", продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, передает BaigeNews.kz.
"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 29 декабря 2022 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года", - сообщили в пресс-службе суда города Алматы.
Армана Джумагельдиева задержали 7 января 2022 года. С тех пор продолжается расследование его уголовного дела. Дикого Армана подозревают в организации массовых беспорядков и незаконном хранении оружия.
Накануне в Генеральной прокуратуре рассказали о "роли" Джумагельдиева в январских событиях.
"По версии следствия в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (Дикий Арман). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата г. Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы. Однако, возглавить массовые протесты им не удалось. Люди за ними не пошли", - сообщил генпрокурор на заседании в мажилисе.
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