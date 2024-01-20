Девять казахстанских боксёров из Казахстана сразятся за "золото" в Венгрии
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
59Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
Определились все финалисты международного турнира по боксу памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан в финале представят девять боксеров: Асхат Жусупов, Даниял Сабит, Кенже Муратулы, Асылжан Серикбай, Бийбарс Жексен, Ертуган Зейнуллинов, Сабыржан Аккалыков, Ерасыл Жакпеков, Темирлан Мукатаев.
Ниже представлены их соперники по боям за "золото".
- 48 кг. Асхат Жусупов — Андрей Тишковец (Украина)
- 51 кг. Даниял Сабит — Аттила Бернат (Венгрия)
- 54 кг. Кенже Муратулы — Габор Вирбан (Венгрия)
- 57 кг. Асылжан Серикбай — Роланд Вереш (Венгрия)
- 60 кг. Бийбарс Жексен — Крузито Ковач (Венгрия)
- 63,5 кг. Ертуган Зейнуллинов — Ричард Ковач (Венгрия)
- 71 кг. Сабыржан Аккалыков — Юрий Захареев (Украина)
- 80 кг. Ерасыл Жакпеков — Пал Ковач (Венгрия)
- 86 кг. Темирлан Мукатаев — Данил Жасан (Украина).
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