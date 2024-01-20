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Девять казахстанских боксёров из Казахстана сразятся за "золото" в Венгрии

Сегодня, 21:39
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instagram.com/boxingkazakhstan Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Определились все финалисты международного турнира по боксу памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в финале представят девять боксеров: Асхат Жусупов, Даниял Сабит, Кенже Муратулы, Асылжан Серикбай, Бийбарс Жексен, Ертуган Зейнуллинов, Сабыржан Аккалыков, Ерасыл Жакпеков, Темирлан Мукатаев. 

Ниже представлены их соперники по боям за "золото".

  • 48 кг. Асхат Жусупов — Андрей Тишковец (Украина)
  • 51 кг. Даниял Сабит — Аттила Бернат (Венгрия)
  • 54 кг. Кенже Муратулы — Габор Вирбан (Венгрия)
  • 57 кг. Асылжан Серикбай — Роланд Вереш (Венгрия)
  • 60 кг. Бийбарс Жексен — Крузито Ковач (Венгрия)
  • 63,5 кг. Ертуган Зейнуллинов — Ричард Ковач (Венгрия)
  • 71 кг. Сабыржан Аккалыков — Юрий Захареев (Украина)
  • 80 кг. Ерасыл Жакпеков — Пал Ковач (Венгрия)
  • 86 кг. Темирлан Мукатаев — Данил Жасан (Украина). 

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