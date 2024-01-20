Девять казахстанских боксёров из Казахстана сразятся за "золото" в Венгрии

Определились все финалисты международного турнира по боксу памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в финале представят девять боксеров: Асхат Жусупов, Даниял Сабит, Кенже Муратулы, Асылжан Серикбай, Бийбарс Жексен, Ертуган Зейнуллинов, Сабыржан Аккалыков, Ерасыл Жакпеков, Темирлан Мукатаев.

Ниже представлены их соперники по боям за "золото".