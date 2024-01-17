Девять детей скончались из-за кори в Кыргызстане
Сегодня, 22:51
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Сегодня, 22:51Сегодня, 22:51
119Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Из-за осложнений, вызванных корью, в Кыргызстане скончались девять детей. Информацию подтвердили в Республиканском центре иммунопрофилактики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
Ранее сообщалось о трёх летальных случаях.
В трёх регионах Казахстана - Актюбинской, Атырауской и Карагандинской областях - ситуация с корью остаётся неблагоприятной. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.
Напомним, на конец 2023 года в Казахстане зарегистрировано 29 648 случаев кори. Детский фонд ЮНИСЕФ (ООН) назвал Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
В декабре 2023 года в Казахстане от кори погибло двое детей – в Восточно-Казахстанской области и в Астане
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