Девушка Роналду показала суперъяхту за 6 миллионов евро

Фото: instagram.com/georginagio

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала фотографии яхты, купленной звездной парой за 5,5 миллиона фунтов (более 6 миллионов евро), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Родригес выложила в Instagram фото яхты, сделанные в тот день, когда она и Роналду приобрели судно.

"Тот летний день, когда мы пошли покупать нашу лодку. И несколько фотографий того волшебного лета… Прекрасный вид в прекрасную погоду", - подписала снимки девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес купили яхту в 2020 году. Она состоит из пяти кают, шести ванных комнат, кухни, двух зон отдыха и гостиной.

Яхта носит название Azimut Grande. Длина - 27 метров, максимальная скорость - 28 узлов.