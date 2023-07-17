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polisia.kz Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16
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Фото: polisia.kz

Девушка-полицейский из Казахстана стала победителем чемпионата мира по борьбе

Инспектор СОБР Кызылординской области Арайлым Оразбай стала победительницей чемпионата мира по борьбе на поясах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первенство проходило с 14 по 17 июля в Астане. В нём приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран.

Арайлым выступала в весовой категории 76 килограммов, боролась со спортсменами из пяти стран и в финальной схватке одолела соперницу из Узбекистана.

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Сегодня, 17:16
249
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