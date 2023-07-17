Девушка-полицейский из Казахстана стала победителем чемпионата мира по борьбе

Фото: polisia.kz

Инспектор СОБР Кызылординской области Арайлым Оразбай стала победительницей чемпионата мира по борьбе на поясах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первенство проходило с 14 по 17 июля в Астане. В нём приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран.

Арайлым выступала в весовой категории 76 килограммов, боролась со спортсменами из пяти стран и в финальной схватке одолела соперницу из Узбекистана.