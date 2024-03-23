Десятки государств осудили теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье и выразили соболезнования россиянам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство ЮАР осуждает этот и все другие террористические акты, мы верим, что терроризм в любом виде и форме и по любой причине не должен существовать в нашем обществе… Мы хотели бы выразить соболезнования правительству России, семьям жертв и пожелать скорейшего выздоровления раненым", - сказал представитель южноафриканского МИД Клейсон Моньела.

МИД Исландии заявил в соцсети X, что осуждает нападение на "Крокус сити холл" и терроризм во всех его проявлениях.

"Террористические атаки в Москве ужасны: нападения, направленные на мирных жителей, никогда не могут быть оправданы. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. Наши мысли с жертвами и их семьями", - написало ведомство.

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в "Крокус сити холл", выразил соболезнования.

"Я осуждаю этот ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей где бы то ни было – это человеческая трагедия. Я выражаю соболезнования жертвам и их семьям", - написал Мишель в сети X.

Накануне вечером официальные представитель Евросоюза Петер Стано также осудил теракт и выразил соболезнования гражданам России.

Жители Германии в субботу утром несут цветы и свечи в знак траура к посольству России в Берлине и зданию консульства РФ в Бонне после теракта в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства. Также российская сторона получает тысячи сообщений с соболезнованиями в своих аккаунтах в соцсетях.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем аккаунте всоцсети Х выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших в теракте в Подмосковье, заявив, что все потрясены ужасными кадрами, дошедшими до австрийской стороны из России.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в послании своему российскому коллеге Владимиру Путину осудил теракт в "Крокус сити холле", сообщает канцелярия иранского президента в Telegram-канале правительства Ирана.

"В послании президент Ирана выразил соболезнования Владимиру Путину, правительству и народу России в связи с гибелью ряда невинных российских граждан в результате террористического акта в Москве", - говорится в сообщении.

Раиси, как отмечается, "решительно осудил этот теракт и высоко оценил усилия российских властей по обеспечению безопасности граждан РФ.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил сочувствие российскому народу, заявив, что ужасающие кадры нападения в Подмосковье шокируют.

"Ужасающие кадры нападения на концертный зал в Москве просто шокируют. Наши мысли - с жертвами, их семьями и российским народом", - написал президент республики в своем аккаунте в соцсети Х.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в своем аккаунте в соцсети Х, что Германия осуждает "трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте" и сочувствует народу России.

"Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта под Москвой. Невинные люди, которые просто хотели попасть на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте. Мы сочувствуем народу России", - написала Бербок.

Совет национальной безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем начал заседание в связи с терактом в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Сербии в ночь на субботу выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом и созвал в субботу утром заседание совета нацбезопасности Сербии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в соцсети Х назвал шокирующим теракт в подмосковном "Крокус сити холле".

"Ужасные кадры из Москвы, где многие были убиты в результате террористического акта… шокируют. Мои мысли с ними, их родственниками и русским народом", - написал Рютте.

Шри-Ланка также осуждает теракт в "Крокус Сити Холл" и выражает искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации, говорится в заявлении МИД.

"Шри-Ланка решительно осуждает подлый террористический акт, произошедший в торговом центре "Крокус Сити", повлекший за собой трагические человеческие жертвы и ранения. Такие трусливые акты насилия против гражданского населения отвратительны, и им нет места в цивилизованном обществе", - отметили в МИД островного государства.

Правительство и народ Шри-Ланки выражают искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации в это скорбное время, добавили в дипломатическом ведомстве.

"Терроризм во всех его формах и проявлениях должен быть безоговорочно осужден и искоренен. Шри-Ланка подтверждает свою приверженность глобальной борьбе с терроризмом и готова сотрудничать с международным сообществом в устранении этой серьезной угрозы миру и безопасности", - говорится в заявлении.

Правительство Грузии осудило теракт в "Крокус сити холле" и выразило соболезнования российскому народу.

"Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в соцсети Х, что ФРГ осуждает террористическую атаку на невинных зрителей концерта в "Крокус сити холле" в Подмосковье.

"Мы осуждаем ужасную террористическую атаку на невинных зрителей концерта в Москве. Наши мысли - с семьями жертв и всеми пострадавшими", - написал он.

Жители Узбекистана в связи с терактом в Подмосковье несут в субботу цветы, свечи и игрушки к посольству России в Ташкенте, многие приходят семьями, вместе с детьми.

"Мы вместе с россиянами скорбим. Сочувствуем семьям погибших пострадавших. Братское плечо всегда рядом", - сказал житель столицы Узбекистана Альберт. Он пришёл к посольству вместе с женой и дочкой.

Вдоль стены у входа в здание дипмиссии на столах уже практически не осталось места для цветов. На листе бумаги от руки кто-то написал "Крокус Сити. Скорбим". На установленных столах и на земле также свечи, есть детские игрушки.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре осудил теракт в Красногорске, назвав его "ужасным нападением на невинных людей".

"Я осуждаю террористическую атаку на мирных жителей в концертном зале в Москве. Это ужасное нападение на невинных людей, которые провели пятницу вместе на концерте. Мы сочувствуем пострадавшим", - приводит слова премьера телекомпания NRK.

Великобритания самым решительным образом осуждает теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье и выражает свои соболезнования семьям жертв, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

"Великобритания самым решительным образом осуждает смертельную террористическую атаку в "Крокус сити холле" около Москвы. Мы приносим свои искренние соболезнования и выражаем глубочайшее сочувствие семьям многочисленных жертв. Ничто никогда не может оправдать такое ужасающее насилие", - написал он на своей странице в соцсети X.

Сингапур решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске и назвал его "суровым напоминанием об угрозе терроризма", следует из заявления МИД страны.

"Сингапур решительно осуждает террористический акт, произошедший в "Крокус сити холле" в Московской области в России. Это нападение является суровым напоминанием об угрозе, которую терроризм продолжает представлять для всех стран. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении, опубликованным на сайте МИД страны.

Ведомство также посоветовало сингапурцам отложить все несущественные поездки в Россию.

Министерство иностранных дел Польши осудило теракт в "Крокус Сити Холле" в России и выразило соболезнования.

"Мы потрясены вестями о трагических событиях в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что астанчане приносят цветы к посольству России в память о жертвах страшного теракта в "Крокус сити холл" в Москве.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.