День национальных спортивных игр проходит в области Абай

В средней школе имени Чайжунусова Кокпектинского района стартовали соревнования, приуроченные ко празднованию Дня национальных спортивных игр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УВП области Абай.

Порядка 80 учащихся 15 школ района показывают свое искусство в тогызкумалак, стрельбе из лука, асык ату. Все эти игры направлены на совершенствование мышления, скорость реакции, ловкость и глазомер.

В мероприятии приняли участие представители районного отдела образования, администрации района, учителя, учащиеся, около 100 родителей.

На церемонии открытия соревнований также присутствовал заместитель акима Кокпектинского района Марат Темиржанов, который поздравил собравшихся с праздником Наурыз и пожелал удачи участникам соревнований.

Также, в честь празднования Национального дню спорта в рамках декады "Наурызнама" в селе Капай Батыр на территории Калбатауского сельского округа Жарминского района были организованы соревнования по конным видам спорта. В соревнованиях приняли участие спортсмены как из Жарминского района, так и из других регионов.

На открытии соревнований с приветственным словом выступил аким района Жаркынбек Байсабыров и пожелал удачи участникам первенства.

Участники соревновались в конных видах спорта в том числе в тай-байге на 3 км, кунан-байге на 5 км, топ-байге на 10 км и в кокпаре.

Из числа более чем 100 участников байги, определились лучшие.

В топ-байге:

1 место – скакун Сұңқар из Тарбагатайского района,

2 место – Еламан из г. Семей

3 место – Еркежирен из села Капай батыр.

В кунан-байге:

1 место – Алка из села Бирлик.

2 место – Тома из села Калбатау.

3 место – Агата из села Капанбулак.

В тай-байге:

1 место – Байтерек из села Кезенсу

2 место – Бұйрық из села Каражал

3 место – Акжурен из села Жарык.

Все победители и призеры были награждены специальными призами.