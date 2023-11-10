Дело о вымогательстве в Щучинске: подозреваемые полностью признали вину

В Бурабайском районном суде Акмолинской области продолжается рассмотрение резонансного дела по вымогательству. На сегодня допросили уже всех потерпевших и свидетелей по делу. Неожиданное развитие криминальный сюжет получил на очередном заседании: все трое подсудимых полностью признали свою вину. Напомним, в начале процесса они ее отрицали и от заключения процессуальных соглашений с прокурором отказывались. Корреспондент BaigeNews.kz вновь съездил в Щучинск.

Миллион – за страх и стресс

Потерпевший К. подал исковое заявление о взыскании материального и морального вреда. Он просил взыскать со всех троих подсудимых ущерб в размере 1 миллиона 120 тысяч тенге. Из этой суммы 120 тысяч – это материальный ущерб, который ему не возместили; моральный вред – в миллион.

В исковом заявлении К пояснил, что находился в стрессовом состоянии из-за угроз физической расправы и морального давления. Уточняется, что ему грозили, что подъедут к дому и будут стрелять. Потерпевший чувствовал страх и тревогу за здоровье и жизнь близких – матери, престарелой бабушки, малолетних братьев и сестры.

"После сказанных ими фраз, которые были по телефону, я не мог спокойно передвигаться, выходить. Родители переживали. Были переживания, что может что-то случиться", – ответил на уточняющие вопросы в зале суда потерпевший. Из-за страха он какое-то время не трудоустраивался, также не могла выйти на работу.

К. также пояснил, что сумму ущерба примет только по решению суда. Вероятно, этим он имел в виду в том числе, что примирение или отказ от претензий к обвиняемым с его стороны невозможны.

Кто такие Никита и Гога?

На суде заслушивалась аудиозапись о вымогательстве денег с угрозами, приобщенная к делу как доказательство вины подсудимых. Эксперт, проводивший психолого-филологическую экспертизу, отвечала на вопрос, есть ли в диалогах смысловой компонент угроз. По мнению стороны защиты, аудиозапись не может быть приобщена к делу и считаться доказательством вины.

"При проведении досудебного расследования как доказательство вины моих подзащитных Д. и П. к материалам дела приобщена аудиозапись между потерпевшим К. и лицами по имени Никита и Гога. Учитывая, что фоноскопическую экспертизу не проводили, утверждать, что данные голоса принадлежат Д. и П. не представляется возможным. А факт такого утверждения является нарушением уголовно-процессуального законодательства", – пояснил адвокат.

Также он отметил, что для проведения экспертизы следственные органы эксперту предоставили не оригинал, а копию аудиозаписи. Оригинал, подчеркнул адвокат, был уничтожен, и следователь не мог подтвердить соответствие копии оригиналу. Аудиозапись, по его словам, велась потерпевшим не на свой телефон, а третьего лица, которую потом голосовым сообщением отправил себе, и только затем следственные органы перенесли ее на технологический диск.

К слову, ранее во время допроса эксперт на вопрос о том, как она поняла, что это подсудимые, если звучали только имена, сослалась на стенограмму. Между тем, сторона защиты обратила внимание, что стенограмма не была должным образом процессуально оформлена и не включена в опись материалов уголовного дела.

Ну, и, наконец, сторона защиты сделала акцент на том, что экспертизу проводила филолог, тогда как, учитывая, что она психолого-филологическая, это должны были делать как минимум два эксперта – в области психологии и филологии.

Оценку данным доказательствам судья даст в совещательной комнате при вынесении приговора.

"Молодые, глупые"

Следующий этап – допрос подсудимых. И тут участников процесса ждал неожиданный поворот событий. Все трое подсудимых, отказавшись от дачи показаний, полностью признали свою вину. Отказ они мотивировали тем, что у них нет желания вспоминать произошедшее, потому что стыдно. Молодые, дескать, да глупые. Напомним, в начале процесса на вопрос судьи, желают ли выразить суду свое отношение к обвинению, заключить с прокурором процессуальное соглашение, все трое категорически отказались.

"Вину не признаю, процессуального соглашения с прокурором заключать не буду", – один за другим заявили тогда Д., П. и К.

На этот раз на уточняющие вопросы судьи все трое подтвердили: признают вину по всем эпизодам. Напомним, у Д. их пять, у П. и К. – по одному.

Материальный ущерб к потерпевшему К. они также признали, моральный вред оставили на усмотрение суда.

Напомним, всем троим вменяют вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору. При этом у Д. есть неоднократность. Он также подозревается в грабеже и мошенничестве.

На следующем заседании, оно назначено на 16 ноября, стороны выступят в прениях, также подсудимым дадут последнее слово.

"Приехали на четырех машинах" – новые истории

Между тем, в городе по-прежнему неспокойно. Полиция Бурабайского района ведет активную работу по выявлению всех фактов вымогательства в населенном пункте. Но ее сильно осложняет то, что запуганные парни боятся писать заявления. Предвидят расправу, не доверяют правоохранителям – набор причин очевиден.

Зато местные ребята охотно рассказывают корреспонденту все новые истории, при этом заручившись обещанием сохранить анонимность, ведь "они все на свободе". В этих историях фигурируют другие имена промышляющей шантажом молодежи. И очень даже приличные суммы.

Впрочем, все рассказы можно условно поделить на два "сюжета". В первом парни "просят" о помощи. Мол, попал в трудную ситуацию, выручи, брат.

"Было это в декабре прошлого года. На телефон моего друга регулярно поступали звонки от Р. Он просил помощи, но какой именно, не уточнил. Уже при встрече, их было двое – Р. и Ц. – пояснили, что возникли проблемы с полицией, и нужна крупная сумма денег. Мой друг сказал, что у него самого кредитов полно, тогда они выхватили у него телефон и ввели в банковском приложении сумму 500 тысяч. Мой друг забрал назад мобильник со словами "нет, парни, так не пойдет". Но те стали угрожать, пришлось пойти в ближайший супермаркет, снять эти деньги и отдать им. Я достоверно знаю еще двух человек, у которых они таким образом "попросили" 700 тысяч и полтора миллиона".

"Чуть больше года назад мне позвонил Р. с вопросом, где я нахожусь. Я был с ним знаком, но ни общих дел, ни тем более приятельских или дружеских отношений с ним не имел. Сообщил, где я. В итоге приехали четыре-пять авто, садят меня в одну из машин. Попросили взять миллион тенге в кредит. Я отказался – они стали угрожать. Отобрали телефон, оформили кредит. Но деньги почему-то не перечислялись на их счет, а они уже уехали. Чтобы не отдавать, я отключил телефон. Но потом меня под их влиянием стало искать полгорода. Звонили всем – друзьям, знакомым, девушке. "Предупредили", что "вмешают" родителей. Я решил отдать эти чертовы деньги. Но это их не остановило, после этого они оформили на меня еще несколько кредитов в разных банках. В общей сложности вышло 2,7 миллиона. Первые платежи они платили, а дальше терялись. Я пытался писать на них заявление, но сотрудники полиции закрывали на это глаза. Один из вымогателей в присутствии полицейского написал мне расписку на 500 тысяч, однако не выплатил: его посадили. Но остальные остаются на свободе".

Был бы человек – повод "докопаться" найдется

Во втором сюжете вымогатели ищут повод придраться.

"Докопаться могут буквально до тона, взгляда – не только твоего, но даже твоих родственников, друзей, приятелей. Не понравится – ты должен "замазать", "ответить". Грозят применить насилие, в ванной, например, топить".

К слову, буквально месяц назад, в октябре Бурабайский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю Щучинска С. Молодой человек вымогал деньги у водителя такси, нанес ему телесные повреждения. Тот сдался и передал ему 40 тысяч тенге. Подсудимый заключил с прокурором сделку о признании вины. В итоге суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года, с конфискацией имущества.

Похоже, "зарабатывать" на жизнь, угрожая расправой – стрельбой, избиением, страданиями близких – в Щучинске давно стало нормой. И, как можем предположить, судя по дальнейшему развитию событий (летняя стрельба и осеннее обращение к президенту Казахстана матери погибшего Романа Бодагова), не всегда угрозы остаются лишь словами. Впрочем, точки в этих страшных делах поставит суд. Дело о стрельбе, кстати, уже поступило в суд. Там обвиняемым проходит только один человек – гражданин Ч. Гибель же студента пока на стадии досудебного расследования.

"Почему они возомнили себя Творцами?"

Жители Щучинска снова обращаются к правоохранительным органам с просьбой пресечь в городе вымогательство на корню.

"Я абсолютно не чувствую себя защищенной. Я каждый день трясусь за своих детей", – так сегодня здесь говорит примерно каждая вторая мама.

Происходящее в маленьком курортном городке должно стать напоминанием всем родителям, что, воспитывая своего ребенка, они воспитывают гражданина. А это уже его личная, солидарная ответственность за судьбу страны.

"Почему у моего ребенка день расписан – английский, спорт, репетиторство, а эти шастают по парку толпой? Почему мой спокойный сын должен бояться на улицу выйти, а эти возомнили себя Творцами?"

"Как банально это ни звучит, нужно помнить, что родительская обязанность – не только накормить, одеть-обуть и выучить. Мамы и папы горбатятся, чтобы айфон купить, чтобы не хуже других чадо было. А нужно записывать на кружки, больше говорить с ним. Важно Человеком его воспитать – уважающим тех, кто рядом, умеющим сочувствовать чужой беде, стыдящимся лжи и воровства".

"Как воспитывали нас, старшее поколение? Вспомните, придешь к матери жаловаться – тебя еще и отругает. А сейчас? "Облают" всех вокруг, научат бить первым, не дожидаясь объяснений. Быть мошенником и циником уже не стыдно. Порой даже почетно. И вот мы уже получаем конечный продукт – шантаж, "легкие" деньги, прячущиеся за юбками мам сыновья, стрельба и молоденький парень на рельсах…", - говорят родители.

Есть, над чем задуматься…

Фото Асель Турар.