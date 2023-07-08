Даниал Рахматуллаев выиграл турнир серии ITF Juniors в Тегеране

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В столице Ирана в городе Тегеран завершился турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

16-летний воспитанник школы тенниса города Актау Даниал Рахматуллаев (284 ITF Juniors) в финале разгромил иранца Амирали Гавама со счетом 6:0, 6:1. Самое интересное то, что Даниал на пути к титулу выиграл у всех своих соперников с одинаковым счетом 6:0, 6:1, не отдав при этом оппонентам ни одного сета. Это уже второй титул подряд Рахматуллаева в Иране, неделю назад он выиграл трофей в одиночке.

Здесь же в Тегеране Жакас Козбак стал победителем соревнования в парном разряде. Казахстанец в дуэте с Дмитрием Буртцевым из России обыграл Зангара Нурланулы/Криша Тиаджи (Иран) со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 10:8.