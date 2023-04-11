Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ

Далай-лама принес извинения индийскому мальчику и его семье за свои слова и поведение во время торжественной церемонии в городе Дхарамсала, в феврале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Видео с инцидентом распространилось в интернете. На нем тибетский духовный лидер поцеловал ребенка в губы и предложил ему "пососать язык".

Кадры вызвали резонанс в соцсетях. Пресс-служба далай-ламы выпустила пресс-релиз, где говорится, что "его святейшество хочет принести извинения мальчику и его семье", а также отмечается, что он часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает.