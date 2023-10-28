Cитуация с промышленной безопасностью на шахте имени Костенко остается критической — Смаилов

Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Им предоставляется медицинская помощь в полном объёме", — сказал Алихан Смаилов.

В ходе заседания была представлена подробная информация о текущей ситуации на шахте, ходе спасательных работ и иных принимаемых мерах.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.

По итогам заседания глава Правительства поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии.

Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц.

Кроме того, Минтруда совместно с акиматом и АО "АрселорМиттал Темиртау" поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а Министерству промышленности и строительства – принять меры по завершению процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.

Наряду с этим, по поручению Главы государства решением Комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО "АрселорМиттал Темиртау" определён Вадим Басин.

Вадим Басин с октября 2022 года работает в должности первого заместителя акима Карагандинской области. Трудовой путь начинал электромонтером на металлургическом комбинате. Член Национального курултая, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявили днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Между тем, премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова, куда были доставлены 20 пострадавших шахтёров.