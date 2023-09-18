Чужой скот за 9 млн тенге продал пастух в Кызылординской области

Мужчина, которому доверили пасти верблюдов в Кызылординской области, распродал чужой скот, а вырученные за это девять миллионов тенге потратил на собственные нужды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Весной 2021 года в Казалинском районе руководитель сельскохозяйственного учреждения доверил местному пастуху 53 верблюдов. Через некоторое время значительная часть поголовья пропала.

Мужчина, обратившийся в районный отдел полиции, сообщил о пропаже 21 верблюда. Стражи порядка выяснили, что к этому причастен пастух.

"Пастух, подозреваемый в преступлении, завладел большей частью скота, забивал, продавал мясо, а деньги тратил на собственные нужды. Общий ущерб потерпевшему составил более девяти миллионов тенге. По факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК", - сообщили в полиции.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания Казалинского районного отдела полиции.