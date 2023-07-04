Что может помешать казакша курес попасть в программу Олимпийских игр?

Фото: instagram/qazaqkuresi.kz

В фонде "Қазақстан барысы" сделали громкое заявление о том, что в 2028 или в 2032 году казахская национальная борьба "казакша курес" может появиться в программе летних Олимпийских игр. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, в том насколько достижима такая амбициозная цель.

Каждый казахстанец был бы рад, если бы на Олимпийских играх разыгрывали медали по нашим национальным видам спорта. Предпосылки для этого есть - Президент Касым-Жомарт Токаев недавно поставил задачу об усилении работы по внесению казахских традиций в мировые списки культурного наследия, и продвижение национальных видов спорта на мировом уровне.

Диас Ахметшарип во время пресс-конференции озвучил, что флагманом в деле продвижения национальных видов спорта в программу Олимпийских игр как раз является казакша курес. По его словам, сегодня этим видом борьбы занимаются не только в Казахстане, но и по всему миру.

Тем не менее, в пресс-службе фонда "Қазақстан барысы" в ответ на нашу просьбу предоставить подробные расчёты и информацию о включении казакша курес в программу Олимпийских игр, сообщили, что речь шла лишь о будущем казахской национальной борьбы.

"Официальный представитель проговорил этот момент, но это было в разрезе ответа на вопрос: какое может быть будущее у "казакша курес". Где и было предположено, что хотелось бы видеть борьбу (на Олимпийских играх – прим.авт) и мы это ставим целью. Более подробной информацией мы пока поделиться не можем", - сообщили в пресс-службе.

Трудный путь

Казалось бы, попадание в олимпийскую программу не за горами. Ведь в турнирах "Әлем барысы" - неофициальном чемпионате мира по казакша курес, участвуют борцы с четырех континентов. Однако, для того, чтобы олимпийская прописка стала реальностью, этого недостаточно, нужно выполнить несколько условий, и одно из них — выработка единых правил.

Эксперт по единоборствам Данияр Каримжан отмечает, что сделать это будет непросто, потому что внутри Казахстана есть несколько организаций, развивающих казакша курес.

"У нас так получилось, что развитием казакша курес до недавнего времени занимались несколько разных структур — одни проводили турниры "Казахстан Барысы", другие — чемпионат Казахстана, третьи - международными делами занимались. Для МОК важно, чтобы была выстроена четкая структура, вертикаль. А эти наши, и нестыковки между ними повлияли на то, что работа по продвижению казакша курес на Олимпийские игры застопорилась", - сказал Данияр Каримжан.

Помимо необходимости создания континентальных федераций, Международный Олимпийский комитет не только попросит выработать единые правила, но и может выдать рекомендации о добавлении или корректировке техники выполнения некоторых бросков в казакша курес, чтобы как можно большее количество стран было заинтересовано в культивировании казакша курес в своих государствах.

"Казахстанские специалисты, которые стояли у истоков зарождения нового движения казакша курес в стране, обязательно должны привлекаться к консультациям с международным Олимпийским комитетом. Ведь нужно правильно консультировать технических делегатов, международных зарубежных партнёров в вопросах оценки эпизодов,техники бросков, чтобы тонкости нашей борьбы были понятны всем, кто занимается и культивирует казакша курес по всему миру", - отметил Данияр Каримжан.

Грозный конкурент

На пути к олимпийской прописке казакша курес может столкнуться с еще одной трудностью в виде сильного конкурента — узбекской борьбы "кураш". В отличие от казакша курес, узбекский кураш будет представлен в программе летних Азиатских игр, которые пройдут в этому году с 20 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. А это, по словам специалистов, весомая заявка на попадание в программу Олимпийских игр в будущем.

"На Азиаде эксперты МОК будут отслеживать перспективы кураша как олимпийского вида спорта, и если мы в ближайшие годы не сможем включить казакша курес в программу тех же Азиатских игр или юношеской Олимпиады, то шансы на то, что казакша курес войдет в программу Олимпиады, резко снизятся. Из двух таких видов спорта, скорее всего, только один будет включён в программу Олимпиады", - констатирует Каримжан.

Нельзя забывать, что в программе Олимпийских игр уже есть такие популярнейшие во всем мире единоборства, как дзюдо и три вида борьбы. Обсуждается возможность включения в олимпийскую программу смешанных единоборств ММА. МОК будет оценивать новые единоборства, претендующие на попадание в программу Олимпиады, не только в сравнении между собой, но и сопоставляя с уже присутствующими в программе Игр единоборствами. Основные критерии оценки следующие: число занимающихся в мире, географический охват, телевизионные рейтинги и просмотры соревнований в интернете.

Спортивный журналист Ерзат Сергазин также отмечает, что как патриот хотел бы скорейшего включения казакша курес в программу Олимпиады, но если реально смотреть на вещи, то это событие пока из области фантастики.

"Казакша курес в Казахстане очень бурно и широко развивается, в последние годы борьбу популяризируют. Но имеет место недостаточная работа именно на международном уровне со стороны наших функционеров, тем более, что включение в программу Олимпийских игр любого нового вида спорта — дело не одного года", - подчеркивает Ерзат Сергазин.

Интересный пример брейк-данс, впервые попав в программу юношеской Олимпиады в 2018 году, станет частью взрослой Олимпиады только в 2024 году. Добавим сюда то время, которое этот вид спорта стоял в очереди на попадание в программу юношеских Игр.

Поэтому эксперты сходятся во мнении, что не нужно отказываться от глобальной цели — включить казакша курес в олимпийскую программу. Но при этом необходимо усиливать развитие тех единоборств, по которым уже разыгрываются олимпийские медали. В частности дзюдо, в Казахстане за годы независимости появилось немало титулованных спортсменов, олимпийских призеров и болельщики активно следят за этим видом спорта. При этом единственную золотую олимпийскую награду в борьбе за период независимости Казахстан выигрывал в далеком 1996 году.