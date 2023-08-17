  • 17 Августа, 21:52
  • BAIGENEWS
Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

ЧП на шахте "Казахстанская": Токаев поручил провести всестороннее расследование

Сегодня, 20:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
arcelormittal.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
141
Фото: arcelormittal.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннее расследование причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Такое поручение он дал правительству и акимату Карагандинской области. 

Правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.  

"Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьёзном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", - отмечается в сообщении Акорды.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Найдено тело одного погибшего. Восемь человек пострадали и находятся в больнице, из них двое в тяжёлом состоянии. Ведутся поиски ещё четырёх человек. 

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Самое читаемое

Наверх