ЧП на шахте "Казахстанская": Токаев поручил провести всестороннее расследование
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннее расследование причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать всю необходимую помощь пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Такое поручение он дал правительству и акимату Карагандинской области.
Правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.
"Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьёзном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", - отмечается в сообщении Акорды.
Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Найдено тело одного погибшего. Восемь человек пострадали и находятся в больнице, из них двое в тяжёлом состоянии. Ведутся поиски ещё четырёх человек.
По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Проводятся необходимые следственные мероприятия.
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