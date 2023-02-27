ЧП на казахстанских горнолыжных курортах: кто виноват, и что делать

Горнолыжный отдых не только эффектный, но и экстремальный. Это и большие скорости, и своенравный характер гор, и высокая цена ошибок на трассе. Какие меры безопасности принимают на казахстанских зимних курортах, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Опасная красота

Горнолыжные курорты в последнее время становятся всё более популярными среди туристов. Любителей снежного экстрима привлекают трассы разной сложности на склонах гор, роскошные природные ландшафты, развитая инфраструктура, техническое оснащение и увлекательный набор дополнительных услуг.

В числе известных горнолыжных курортов Шымбулак (национальный парк Иле-Алатауский рядом с высокогорным катком Медеу), Лесная сказка (Ой Карагай), Табаган (17 км от Астаны), Алтайские Альпы (20 км от Усть-Каменогорска), Эдельвейс (10 км от Риддера), Stardust-Camp (Алтайские горы), Еликты (Зеренда, Акмолинская область) и другие.

Иностранные туристы также всё чаще выбирают Казахстан для зимнего отдыха, отмечая красивую природу, превосходное качество снега, сочетание морозной погоды с щедростью солнца и, конечно же, комфорт лыжных трасс.

Помимо услуг для непосредственно лыжников и сноубордистов, на зимних курортах предлагают разнообразный досуг – катание на канатных дорогах, квадроциклах и снегоходах, парапланах и лошадях; страйкбол, скалодром и теннисный корт, бассейн, сауны, экскурсии; развитая сеть отелей и ресторанов различного класса.

Однако отдых в горах не только эффектный, но также экстремальный и травмоопасный. Только за последний год на слуху казахстанцев несколько историй с печальным, а порой и трагическим концом. Так, 28 января на территории базы отдыха в Актобе снегоход наехал на группу людей, им управлял 15-летний подросток. На месте аварии скончалась 40-летняя отдыхающая, в больницу пришлось доставить мужчину 49 лет и пятерых детей, в том числе годовалого малыша. Позже в полиции сообщили, что транспорт принадлежит родственнику мальчика, он сел на снегоход без разрешения.

Ещё раньше, в первых числах января на горнолыжном курорте Elikti Park, расположенном под Зерендой (Акмолинская область) на лыжной дорожке скончался 16-летний житель столицы. Подросток при спуске на лыжной трассе столкнулся с деревом. От полученных травм он погиб на месте, не приходя в сознание. Известно, что астанчанин приехал на отдых со своими родителями.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РК (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ней предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза по меддокументам. Дело в производстве следственного управления. В интересах следствия остальная информация, согласно статье 201 УПК, не подлежит разглашению", – отметила руководитель пресс-службы департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Больница вместо курорта

Уголовное разбирательство в отношении этого же курорта ведётся и по обращению жительницы Астаны Динары Муксуловой. Женщина обратилась в местный паблик с историей о её неудачном отдыхе. Она приехала в Elikti Park буквально через несколько дней после случившейся с юношей трагедии – седьмого января.

"Сотрудники запустили канатную дорогу для отдыхающих, инструктаж от инструктора по технике безопасности не проводился. Дальше из-за сильного ветра я сорвалась с канатной дороги, полетела вниз по правой стороне склона и врезалась спиной в металлоконструкцию в виде столба. Получила травму. От острой боли в спине и сильного удара меня со склона на территорию отеля спустил на снегоходе в сидячем положении сотрудник Еликты. Таким образом мне ещё больше травмировали спину. Не оказали первую медицинскую помощь", – посетовала заявительница.

Она также утверждает, что сотрудники горнолыжного курорта не вызвали скорую помощь, и в многопрофильную областную больницу в Кокшетау (25 км) её отвезли родные.

"В больнице у меня выявили перелом первого поясничного позвонка и госпитализировали в отделение нейрохирургии. Таким образом, я оказалась нетрудоспособна и нетранспортабельна. Восьмого января я написала сообщение в WhatsАpp Еликты, попросив номер телефона управляющего. Но меня в ответ просто заблокировали", – возмутилась автор письма.

По мнению пострадавшей, на базе не созданы безопасные условия для катания отдыхающих.

"Нет сетки, ограждающей от ударов в металлоконструкцию, не предусмотрена мягкая обивка на столбах от ударов, по технике безопасности. Хочется, чтобы данная горнолыжка несла ответственность по закону", – заключила Д. Муксулова.

В администрации Elikti Park, в свою очередь, сослались на тайну следствия.

"В рамках уголовного расследования мы, все сотрудники горнолыжной базы, причастные к данным инцидентам, дали подписку о неразглашении и запрете комментариев в СМИ и социальных сетях. Это первое. Второе: конечно же, есть субъективная сторона – в том, что произошла трагедия (первая история со смертельным исходом – прим. авт.), есть безутешные родители. И есть наша позиция, наше видение ситуации. Тем более что семья, которая каталась, была у нас не в первый раз, не один раз к нам приезжали. Они прекрасно знали все наши маршруты. Мы знаем, почему так произошло и как. Но комментировать не можем, пока идёт следствие", – сказал генеральный директор ТОО Сакен Айткали.

Владелец курорта отметил, что на сегодня в Казахстане пока нет чёткости в вопросах требований к обеспечению безопасности на горнолыжных курортах.

"Что касается обеспечения и соблюдения техники безопасности, законодательства, СНиП (санитарные норма и правила – прим. авт.). У нас не совсем эта отрасль регулируется – чтобы Вы понимали, на весь Казахстан всего 12 канатных дорог и восемь горнолыжных баз. У нас как таковой отрасли нет. Все СНиПы, которые есть, "слизали" с российских стандартов, которые к нам, мягко говоря, слабо применимы. И техника безопасности больше имеет значение в разрезе того, что каждый собственник объекта видит её как комфортное нахождение клиентов, гостей у себя с тем, чтобы они вернулись, приехали ещё раз", – посетовал предприниматель.

"Хотят вертолёт с парамедиками"

И всё-таки, как обеспечивают безопасность отдыхающих на Еликты?

"Весь комплекс мероприятий. Мы не обязаны иметь медпункт – он у нас есть. Там кушетка, препараты, лангеты, носилки. Мы не обязаны держать медика – у нас есть медик, он оказывает доврачебную помощь. Но людям медпункта кажется мало, они требуют реанимобиль. Хотят, чтобы стоял вертолёт, а в нём сидели парамедики с высшим медицинским образованием. У нас в штате инструкторы, они выполняют роль спасателей. Проводятся снегоходные эвакуации пострадавших. У нас ровный пологий склон, не гора, не Шымбулак. У нас степь. Есть специальная машина, которая выравнивает трассу. Есть детская комната, прокат, мы дезинфицируем оборудование", – перечисляет гендиректор ТОО Elikti Park.

Он также напомнил об ответственности самих туристов.

"Мы предоставляем возможность взять обучающего инструктора, если у отдыхающих есть сомнения. Если вы умеете нырять на глубину, ныряете. А если нет? Как минимум возьмёте инструктора по дайвингу. Это уже ответственность каждого человека. Многие нормы мы соблюдаем без регулировки извне. Например, как бы не просили, снегоход мы не даём – кто-то считает, что это игрушка. Он у нас только для служебного пользования, эвакуации пострадавших. Бывает сильный ветер, а люди просят-требуют (разрешить катание – прим. авт.). Случись что – виновата будет база", – говорит С.Айткали.

Владелец курорта дал понять, что в обращении Муксуловой были искажены факты.

"Как закончится следствие, мы дадим обширный комментарий – кто катался, как катался, почему упал и так далее. Мы будем защищаться и применим все свои ресурсы", – заключил бизнесмен.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана отметили, что ответственность за жизнь и здоровье на горнолыжных базах несут не только сами курорты, но прежде всего сами отдыхающие. При этом, добавили в ведомстве, "лица, осуществляющие туристскую деятельность, обязаны предоставить сведения об опасностях, с которыми они могут столкнуться, и принять предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов".

Председатель Туристской ассоциации Акмолинской области Кайрат Султанов, в свою очередь, считает, что все спорные вопросы по несчастным случаям могли бы решать видеокамеры.

"Конечно, бизнес в сфере горнолыжки весьма затратный: спецтехника, обмундирование, очки, инвентарь очень дорогие. Плюс нужно готовить трассы, притаптывать снег и так далее. Но и государство сегодня неплохо поддерживает: приобретение траков, снеговых пушек теперь субсидируется, рассматривается вопрос по снегоходам. Также субсидируется 10 процентов от строительно-монтажных работ. И такая господдержка очень важна, потому что горнолыжных спорт сегодня набирает всё большую популярность среди молодёжи. И потом это семейный вид отдыха, что тоже важно в казахстанской системе ценностей", – подчеркнул Султанов.

На горнолыжных курортах, по его мнению, нужно больше инструкторов.

"Учитывая травмоопасность. А ещё здесь огромную роль играет подготовка гостей, базовые навыки нужны. Поэтому хорошо бы в школах обучали ходьбе на лыжах, азам. А у нас школьный инвентарь оставляет желать лучшего. Во многих по пять-шесть пар лыж на класс, где 30 учеников. Или старый, сломанный, оставшийся ещё с советских времён. Между тем, для северного Казахстана, где зима длится по полгода, горнолыжный отдых – это фишка", – заявил председатель туристской ассоциации.

"Зависшая" канатка, "кодекс лыжника" и бои с лавинами

Шымбулак. Как обеспечивают безопасность на популярном курорте? Напомним, он разместился в красивейшем месте – национальном природном парке Иле-Алатауский рядом с высокогорным катком Медеу, проложена канатная дорога.

Прежде всего здесь, по словам заместителя коммерческого директора Василия Подкорытова, как и рекомендует МЧС, регулярно проводят предупредительные мероприятия. Так, канатная дорога дважды в год – весной и осенью – проходит аудит и техническую профилактику, привлекаются представители завода-изготовителя канатки и обслуживающей компании.

"Меняются все расходники. Служба спасателей проводит тренинги по вертикальной эвакуации прямо из кабинок, с применением специнвентаря – в случае, например, остановки", – пояснил Подкорытов.

Напомним, в декабре авария произошла как раз-таки на канатной дороге: фуникулёр застрял в воздухе, в итоге люди какое-то время "провисели" в кабинках. Как выяснилось позднее серьёзной поломки не было.

"Мы потом связывались с представителями завода-изготовителя. Там просто из строя вышел контактор мониторинга системы. Это такой маленький чип, который передаёт информацию о техническом состоянии канатной дороги на основную панель управления. Из-за этой маленькой детали компьютер предположил какую-то тяжёлую поломку – на основное табло поступил сигнал, что канатка неисправна. В этом случае сработал аварийный зажим, он останавливает канатную дорогу. Простояв 45 минут, она была переведена на резервный двигатель. Просто там скорость намного меньше, люди спускались медленно, из-за этого им казалось, что они все время "висели" в воздухе", – пояснил замдиректора курорта.

И на курорте, и на самом заводе-изготовителе канатной дороги признались: подобное в их практике впервые. После в службе заказали запасные чипы на каждое реле, чтобы предотвратить возможные неисправности в будущем.

Далее – о безопасности на горнолыжных склонах. К слову, на сайте курорта можно найти правила поведения здесь. Например, трассы классифицированы цветами по сложности: зелёные – для начинающих, синие – лёгкие, красные – сложные и чёрные – очень сложные. Запрещено появляться на склонах детям до 14 лет без сопровождения законных представителей. Запрещено спускаться на снегоходах, квадроциклах, санях и тюбингах – только в специально отведённых для катания местах. И выходить за пределы разрешённых и патрулируемых склонов, где есть защитные сооружения и разметки.

Выходя на склон, клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий горнолыжным спортом и сноубордом и владеет навыками безопасного катания.

Есть ещё правила поведения на склоне FIS – Международной федерации лыжников. На сайте Шымбулака указаны восемь пунктов, напоминающие своеобразный "кодекс для лыжников":

– взаимоуважение;

– контроль скорости в зависимости от крутизны склона и метеоусловий;

– выбор траектории движения (не подвергать опасности находящихся ниже по склону людей);

– обгон (совершать только при наличии достаточного пространства, не создавать помех обгоняемому);

– выход, начало движения, движение вверх по склону (убедиться, что может начать движение, не создавая опасности для себя и окружающих);

– остановка на склоне (избегать необязательных остановок на узких и непросматриваемых местах, запрещается сидеть на склонах);

– подъём и спуск без снаряжения;

– соблюдение знаков и разметки.

Первую медицинскую помощь отдыхающим в случае необходимости оказывает подрядная организация, с которой заключён контракт. На курорте работает оборудованный медпункт, есть штат врачей, в том числе терапевты и травматологи, дежурят две кареты скорой помощи.

"На самой горе у нас курсирует служба спасателей. Также в пиковые дни нам город помогает, предоставляет службу полиции для дополнительного лыжного патруля. Они выявляют пострадавших, делают замечания, если кто-то нарушает правила катания", – дополнил Василий Подкорытов.

Он также рассказал о том, как в горах обеспечивают лавинную безопасность.

"У нас постоянно проводится аудит службы посредством системы Avalanche, это такая пушка для искусственного спуска лавин. Сначала проводится проверка трассы, всех потенциально опасных склонов на предмет возможных лавин. Если опасность есть, то сначала команда делает спуск лавин и только потом открывается курорт. Также принимаются превентивные методы безопасности. Это снегоуловители, которые стоят на склонах возле трассы, они не дают снежной массе сойти. Есть ещё лавинорезы, такие большие бетонные блоки, которые разрезают лавину, не дают ей идти дальше", – пояснил представитель администрации Шымбулака.

Напомним, в марте прошлого года из-за несчастного случая здесь погиб лыжник. Сообщалось, что он выехал за пределы разрешённых для катаний маркированных трасс, спровоцировал сход лавины, которая унесла его на лавинорез, и получил смертельные травмы.

"Это следствие нарушение техники безопасности. Катание в рамках трасс абсолютно безопасно, но вот вне – там возможны лавины, и мы об этом постоянно предупреждаем. У нас на курорте висит система оповещения о лавинной опасности, в соцсетях везде об этом говорим. Ведь мы не можем отвечать за лавинную безопасность во всех горах возле курорта. Когда люди игнорируют правила, то берут на себя риски. Особенно нестабилен весенний снежный покров, его тяжесть увеличивается. Мы постоянно проводим профилактические спуски лавин, понимая, что к нам на курорт в день приезжают 2-3 тысячи лыжников", – подчеркнул собеседник.

Пожар в Облаках

В конце января на Шымбулаке загорелся рестобар. Тогда сообщалось, что нет подъездных путей для пожарной спецтехники.

"Понимаете, это здание располагается на высоте 3200 метров. Даже в мировой практике на подобного рода курортах нет возможных вариантов подъезда пожарных машин на самые верхние станции. Я имею в виду зимой, когда довольно высокий уровень снежного покрова. Летом без проблем", – прокомментировал Подкорытов.

Основная станция Шымбулак расположена на высоте 2200 метров, она доступна для подъезда спецтехники.

Единственным выходом остаётся профилактика пожаров. Ну, или проложить альтернативную асфальтированную дорогу рядом с трассой на самую верхнюю точку.

"Но это выйдет многомиллиардный проект. Думаю, если бы днём пожар случился, успели бы вовремя локализовать. Причину возгорания мы пока не знаем, ДЧС устанавливает", – заключил В.Подкорытов.

В качестве резюме: главное правило безопасности на зимнем курорте: быть самому ответственным за свою жизнь и здоровье. Стоит помнить и то, что, катаясь на горных лыжах, погибли такие звёзды, как французский актёр Гаспар Ульель и наследница актёрской династии Наташа Ричардсон, получил тяжёлую травму головы и как следствие инвалидность семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер.