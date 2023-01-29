Рестобар "Облака" загорелся на горнолыжном курорте Шымбулак

Фото: МЧС РК

В Алматы, на горнолыжном курорте Шымбулак, горит рестобар "Облака", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

"29 января в 5:30 в Медеуском районе Алматы на горнолыжном курорте "Шымбулак" произошло возгорание трехэтажного рестобара "Облака", расположенного в 3200 метров над уровнем моря. Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение ведется через внутренние противопожарные краны", — говорится в сообщении МЧС.

С огнём борются пожарная служба ДЧС Алматы и персонал курорта. По предварительным данным, очаг возгорания возник на третьем этаже в 4 часа утра.

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По информации пресс-службы курорта, жертв и пострадавших нет, людей удалось оперативно эвакуировать. Работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара.