Подросток погиб при спуске на лыжной трассе в Акмолинской области

Фото: лыжная база Elikti Park/kolesa.kz

16-летний подросток погиб во время спуска на лыжной трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sinegor.kz.

Сообщается, что несовершеннолетний приехал отдыхать на лыжную базу вместе с родителями. Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили отдыхающие. О гибели подростка в полицию сообщил управляющий лыжной базой.

"2 января в 17:25 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило сообщение о том, что в 10 километрах от села Садовое на лыжной дорожке скончался несовершеннолетний житель столицы, 2006 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 306 УК РК - "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначена экспертиза", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, при спуске на лыжной трассе парень столкнулся с деревом, упал и, не приходя в сознание, скончался на месте.