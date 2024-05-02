Обвал шоссе на юге Китая: 24 человека погибли, десятки пострадали
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До 24 человек увеличилось число погибших в результате обвала участка скоростной автомагистрали "Мэйда" /Мэйчжоу-Дабу/ в китайской провинции Гуандун, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".
30 человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. 20 автомобилей оказались в ловушке, сообщили местные власти.
По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел 1 мая около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу, площадь обвала составила 184 квадратных метра.
На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону.
По словам официальных лиц, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества.
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