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Обвал шоссе на юге Китая: 24 человека погибли, десятки пострадали

Сегодня, 01:11
АВТОР
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Синьхуа Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
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Фото: Синьхуа

До 24 человек увеличилось число погибших в результате обвала участка скоростной автомагистрали "Мэйда" /Мэйчжоу-Дабу/ в китайской провинции Гуандун, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".

30 человек госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. 20 автомобилей оказались в ловушке, сообщили местные власти. 

По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел 1 мая около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу, площадь обвала составила 184 квадратных метра.

На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону.

По словам официальных лиц, на месте происшествия не было больших транспортных средств или транспортных средств, перевозящих опасные химические вещества. 

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