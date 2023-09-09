Число погибших при землетрясении в Марокко превысило тысячу человек

В Марокко сообщили новые данные о количестве погибших во время разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи, передаёт BaigeNews.kz.

Марокканский информационный портал Goud со ссылкой на МВД страны сообщает, что число погибших возросло до 1037, ещё 1024 пострадали.

Также по данным министерства, было зарегистрировано 1204 пожара.

Напомним, мощное землетрясение произошло поздно вечером в пятницу в районе Высоких Атласских гор Марокко. По данным властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах. Ранее сообщалось о 820 погибших и свыше 600 пострадавших. Очаг находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша.

Фото: AFP

Опасаясь повторных толчков, тысячи марокканцев и туристов провели ночь на улицах.

Сообщается, что это мощное землетрясение произошло в Марокко впервые с 2004 года. Его магнитуда составила 6,9.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения.