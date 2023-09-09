Токаев принёс соболезнования королю Марокко в связи с многочисленными жертвами землетрясения
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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и всему братскому народу Марокко", — говорится в телеграмме.
Напомним, мощное землетрясение произошло поздно вечером в пятницу в районе Высоких Атласских гор Марокко. По данным властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах. По данным СМИ, число погибших в результате семибалльного землетрясения в Марокко выросло до 820, еще свыше 600 человек пострадали. Очаг находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша
Ранее сообщалось о 632 погибших и 329 раненых.
Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5, тогда погибли около 600 человек.
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