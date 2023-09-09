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Мощное землетрясение в Марокко: СМИ пишут о 296 жертвах

Сегодня, 08:49
АВТОР
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Al Arabiya Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: Al Arabiya

Сильное землетрясение произошло в Марокко впервые с 2004 года. Его магнитуда составила 6,9, передаёт BaigeNews.kz.

По данным телеканала Al Arabiya, эпицентр землетрясения находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 839 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались от столицы страны — Рабат — до города Сиди-Ифни на юге.

Между тем, марокканский информационный портал Goud сообщает, что число жертв землетрясения в Марокко достигло 296. Люди погибли в провинциях Аль-Хавз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант. Кроме того, 153 человека ранены. 

На данный момент идёт оценка материального ущерба.  Поисково-спасательные операции в регионе продолжаются. Спасательные службы разбирают завалы. Пострадавшие непрерывно поступают в городские и областные больницы.

 

Видео: t.me/rt_russian

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