В Казахстане стали реже воровать скот - МВД

За последние пять лет число краж скота сократилось на 62,5 процентов, в 2023 году – на 16,3 процентов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков сообщил, что в прошлом году оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад" было проведено четыре раза, два из них в период традиционной заготовки мяса на зиму – "согым".

Во время данных мероприятий были задержаны 450 человек и 75 преступных групп, причастных к краже скота. Из 8,5 тысячи украденного скота 4,5 тысячи или 50% были возвращены хозяевам.

В результате организационных мер и целенаправленной работы за 2023 год задержано более трёхсот воров скота, в том числе 59 преступных групп.

"Так, сотрудниками ДП Алматинской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов из четырёх человек, которые изобличены в совершении серии краж скота с вольного выпаса. С сентября прошлого года ими было похищено более 30 голов лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах", - проинформировал Жандос Батырбеков.

Также в МВД РК сообщили, что в конце прошлого года в управление полиции Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратились двое сельчан. У одного из сарая похитили 12 овец, а у второго - лошадь. Ущерб по каждому факту составил 600 тысяч тенге.

Созданная группа из оперативных работников, собирая информацию по крупицам, вышла на группу молодых людей. Шестеро парней в возрасте от 19 лет до 21 года решили подзаработать преступным путем. Мясо они продали на рынке скупщикам, а деньги поделили между собой.