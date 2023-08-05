Четырёх отдыхающих унесло на сапбордах в открытое море в Актау

Отдыхающих унесло в море на сапбордах в Актау. Инцидент произошел в районе яхт-клуба "Бриз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации ДЧС Мангистауской области, 5 августа в 09:00 у яхт-клуба "Бриз" двух парней и двух девушек унесло ветром и течением в открытое море. На помощь отправились четыре спасателя на лодке. Им удалось благополучно доставить их на берег. В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.