Они "хайпожоры" - девушка, ночевавшая на надувном матрасе в Каспийском море, о спасателях

Фото: ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»

Троих девушек унесло в море на надувном матрасе в Актау. Спасти их удалось только на следующий день. Одна из спасённых высказалась об инциденте, заявив, что на помощь им пришли не сотрудники ДЧС, а работники частной компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На своей странице в Instagram девушка описала события того дня так:

"С нашими спасателями никаких конфликтов не было. Пусть Аллах воздаст им. А они (сотрудники ДЧС - Прим. автора) не спасатели. Они "хайпожоры", которые усмехаются над бедой других. Нашим родителям они сказали, что после 20:00 поисками заниматься не будут. Наши родители всю ночь стучались во все двери. Нас выручили не спасатели, а сотрудники компании, которые находились на работе. Пусть Аллах воздаст им. Сказать вам, какие у нас спасатели вообще? У них нет нормальной лодки, ни одного бинокля. Брат бегал и спрашивал бинокль у скотоводов. Мы сами видели надувную лодку, на которой спасатели вышли с одного берега и остановились на другом. Они что, только по часам работают?" – написала девушка.

По её словам, вызволенные из моря ещё не успели встретиться с родными, как спасатели уже опубликовали фото с ними в Instagram.

"Когда утром нас спасли, а все организации, которые закрыли двери после 20 часов, и журналисты начали задавать вопросы, как мы себя чувствуем, как нужно было быть нашим родителям, они должны были улыбаться и благодарить всех? Я никого не виню, мы остались живы благодаря Аллаху. Но мы не позволим, чтобы наших родителей оскорбляли. Мне хайп не нужен. Я написала это, чтобы люди поняли, что было и как было", - прокомментировала ситуацию девушка.

Напомним, 24 июля в Мангистау трёх девушек унесло в море. Позже стало известно, что члены экипажа судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" спасли отдыхающих.