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StockSnap/pixabay.com Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28
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Фото: StockSnap/pixabay.com

Двоих сёрферов спасли ночью на побережье Каспийского моря

Спасатели доставили на берег двоих сёрферов, которые ночью в непогоду вышли в море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 7 июля в 23:45 в районе Форта-Шевченко. 

"Молодые люди 1992 и 1994 года рождения вышли в открытое море на серфинг доске, однако погодные условия резко изменились и сёрферов унесло течением от берега на расстояние более 800 метров. Спортсмены были без спасательных жилетов. В результате оперативных действий спасателей сёрферы доставлены на берег целыми и невредимыми", — сообщили в МЧС.

 

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Сегодня, 11:28
450
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