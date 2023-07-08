Двоих сёрферов спасли ночью на побережье Каспийского моря

Спасатели доставили на берег двоих сёрферов, которые ночью в непогоду вышли в море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 7 июля в 23:45 в районе Форта-Шевченко.

"Молодые люди 1992 и 1994 года рождения вышли в открытое море на серфинг доске, однако погодные условия резко изменились и сёрферов унесло течением от берега на расстояние более 800 метров. Спортсмены были без спасательных жилетов. В результате оперативных действий спасателей сёрферы доставлены на берег целыми и невредимыми", — сообщили в МЧС.