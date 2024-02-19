Часть школьников перевели на дистанционку в Астане

Школьников, но не всех, перевели на дистанционное обучение в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 20 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении Управления образования столицы.

Ранее сообщалось о том, что дистанционно будут учиться и дети в Караганде.