  • 19 Февраля, 20:59
  • BAIGENEWS

Школьники Караганды будут учиться дистанционно 20 февраля

Сегодня, 20:13
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13
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Фото: pxhere.com

Морозы вновь внесли коррективы в планы педагогов и школьников в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в отделе образования города, 20 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Дети в Караганде учились дистанционно также 16 февраля (в пятницу) и 19 февраля.

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