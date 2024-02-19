Школьники Караганды будут учиться дистанционно 20 февраля

Морозы вновь внесли коррективы в планы педагогов и школьников в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в отделе образования города, 20 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Дети в Караганде учились дистанционно также 16 февраля (в пятницу) и 19 февраля.