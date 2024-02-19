Школьники Караганды будут учиться дистанционно 20 февраля
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
128Фото: pxhere.com
Морозы вновь внесли коррективы в планы педагогов и школьников в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в отделе образования города, 20 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.
Дети в Караганде учились дистанционно также 16 февраля (в пятницу) и 19 февраля.
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