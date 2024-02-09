Бывший акционер Qazaq Вanki Бахыт Ибрагим вышел на свободу

Бахыт Ибрагим, осужденный за хищение финансовых средств АО "Bank RBK", освободился из мест лишения свободы. Другой фигурант дела продолжает отбывать наказание, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершению срока наказания с учётом времени нахождения в следственном изоляторе", - сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы.

Также в КУИС сообщили, что бывший банкир Жомарт Ертаев продолжает отбывать наказание в учреждении №72 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетысу.

Напомним, бывший зять Бахытжана Сагинтаева, Бахыт Ибрагим, был задержан в 2018 году в Германии и оттуда экстрадирован в Казахстан. В 2020 году его приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бывший банкир Жомарт Ертаев был приговорён сначала к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, но позже срок был сокращен до девяти лет.