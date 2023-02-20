Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау

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Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК ответил на запрос BaigeNews.kz о месте нахождения под стражей осуждённых по "громким" делам.

Так, осуждённый за хищения и взятки в 2016 году экс-глава национальной компании "Астана Экспо-2017" Талгат Ермегияев отбывает наказание в учреждении №12 Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Алматинской области и области Жетысу. Напомним, он был приговорён к 14 годам лишения свободы. В тюрьме его признавали злостным нарушителем, а за покровительство ему даже наказали 16 сотрудников органов внутренних дел. В прошлом году в сети появились кадры, где Ермегияев занимается боксом со своим сокамерником, однако спортивный инвентарь был изъят.

Бывший банкир Жомарт Ертаев отбывает наказание в учреждении №14 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу. В 2020 году он был приговорён к 11 годам лишения свободы за хищение более 140 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. В 2021 году суд признал его виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В этом же учреждении, к слову, находится и его подельник, бывший зять Бахытжана Сагинтаева, Бахыт Ибрагим.

Экс-пивной король из Шымкента Тохтар Тулешов, который был осужден на 21 год лишения свободы по ряду уголовных статей, отбывает наказание в учреждении №18 ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

Бывший аким Кентау Даурен Махажанов, который был осуждён на 10 лет лишения свободы за получение взятки, содержится в учреждении №57 ДУИС по Алматинской области и области Жетысу. В КУИС отметили, что осуждённые могут обучаться, а затем работать в производственных цехах.

"Все перечисленные осужденные отбывают наказание в учреждениях на общих основаниях, наряду с другими осуждёнными, согласно дейтсвующему законодательству. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу осужденные отбывающие наказания имеют права и обязанности, участвуют в культурных и спортивно-массовых и иных мероприятиях способствующих формированию правопослушного поведения. При наличии рабочих мест в производственных цехах учреждений, осужденные имеют возможность быть трудоустроенными. При наличии диплома об образовании осуждённый также имеет возможность получить дополнительную специальность для приобретения новых навыков и дальнейшего трудоустройства", - прокомментировали в КУИС.

Что касается Бакытгуль Хаменовой, которую в ноябре прошлого года приговорили к семи годам лишения свободы за получение взятки, она "освобождена из учреждения №75 ДУИС по Атырауской области в связи с предоставлением отсрочки от отбывания наказания в соответствии с частью 1 статьи 74 УК РК". Напомним, сначала её поместили в ИВС, однако позже суд решил отправить её под домашний арест, ссылаясь на то, что женщина - мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей.