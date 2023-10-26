Бывшие собственники ТЭЦ Риддера погасили миллиардные долги

Риддерская ТЭЦ передана государству без долгов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

В ходе следствия Департаментом Агентство по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области прежние собственники Риддерской ТЭЦ выплатили более 5,5 миллиарда тенге долгов, в том числе по заработной плате и налоговым обязательствам. Это значит, что станция передана в государственную собственность без долгов.

Напомним, бывшие владельцы Риддерской ТЭЦ расхищали средства, предназначенные на ремонтные работы, в результате горожане переживали многократные сбои при подаче тепловой энергии. В отношении экс-руководителей теплоэлектроцентрали ведётся расследование по факту мошенничества с причинением ущерба государству в особо крупном размере, в сумме 4,1 миллиарда тенге.

Комиссия по демонополизации экономики решила, что ТЭЦ Риддера должна быть передана в коммунальную собственность. В итоге станцию продали государству за один тенге.