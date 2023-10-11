За один тенге продали ТЭЦ Риддера государству

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал о переходе ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Риддерская ТЭЦ переходит в коммунальную собственность акимата. За 1 тенге", - сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, все плановые ремонты на ТЭЦ в завершающей стадии.

"Там работала комиссия, которая распределила полномочия - 16 подрядных организаций по согласованию с акиматом были привлечены для осуществления ремонта. Там средства собственников, республиканский и местный бюджеты", - указал глава Минэнерго.

Он также рассказал, есть ли опасения на предстоящую зиму.

"Что касается аварий, они достаточно часто происходят в энергосистеме, там масса причин. Поэтому, к сожалению, избежать их не удастся. Но что касается сокращений количества аварий, тут очень важно правильно планировать объёмы ремонтов - текущих и капитальных. Сейчас идёт определённое отставание по некоторым объектам, но оно не влияет на начало отопительного сезона. Уже в 10 регионах отопительный сезон начался без проблем. Станции набирают тепловую нагрузку для обеспечения потребления поставок тепла потребителям",- заявил министр.

По оставшимся пяти станциям, добавил глава Минэнерго, в зависимости от температурного режима, отопительный сезон планируется начать ориентировочно 15 октября.

️Ранее сообщалось, комиссия по демонополизации экономики решила, что ТЭЦ Риддера должна быть передана в коммунальную собственность.