За один тенге продали ТЭЦ Риддера государству
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал о переходе ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Риддерская ТЭЦ переходит в коммунальную собственность акимата. За 1 тенге", - сказал Алмасадам Саткалиев.
По его словам, все плановые ремонты на ТЭЦ в завершающей стадии.
"Там работала комиссия, которая распределила полномочия - 16 подрядных организаций по согласованию с акиматом были привлечены для осуществления ремонта. Там средства собственников, республиканский и местный бюджеты", - указал глава Минэнерго.
Он также рассказал, есть ли опасения на предстоящую зиму.
"Что касается аварий, они достаточно часто происходят в энергосистеме, там масса причин. Поэтому, к сожалению, избежать их не удастся. Но что касается сокращений количества аварий, тут очень важно правильно планировать объёмы ремонтов - текущих и капитальных. Сейчас идёт определённое отставание по некоторым объектам, но оно не влияет на начало отопительного сезона. Уже в 10 регионах отопительный сезон начался без проблем. Станции набирают тепловую нагрузку для обеспечения потребления поставок тепла потребителям",- заявил министр.
По оставшимся пяти станциям, добавил глава Минэнерго, в зависимости от температурного режима, отопительный сезон планируется начать ориентировочно 15 октября.
️Ранее сообщалось, комиссия по демонополизации экономики решила, что ТЭЦ Риддера должна быть передана в коммунальную собственность.
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