ТЭЦ Риддера решено передать в коммунальную собственность
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️Комиссия по демонополизации экономики решила, что ТЭЦ Риддера должна быть передана в коммунальную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Комиссия по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу , Агентства по защите и развитию конкуренциии рассмотрела ситуацию вокруг ТЭЦ Риддера.
Члены комиссии отметили, что с октября прошлого года на станции произошёл ряд аварий, возникали перебои с тепло- и электроснабжением.
Также они подчеркнули, что неудовлетворительное техническое состояние ТЭЦ было обусловлено отсутствием инвестиций со стороны предыдущих владельцев в её модернизацию и улучшение.
Заседающие напомнили, что в этом году за счёт средств, выделенных из резерва правительства и акиматом области, ведётся ремонт всех шести котлов станции. В настоящее время идут пуско-наладочные работы по трём котлам, ремонт ещё трёх котлов планируется завершить до конца года. По итогам переговоров с новым собственником ТЭЦ достигнута договорённость о том, что инвестор погасит все имеющиеся задолженности предприятия и передаст станцию в коммунальную собственность акимата.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил провести всю необходимую организационно-правовую работу для принятия ТЭЦ на баланс местных исполнительных органов.
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