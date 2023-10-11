ТЭЦ Риддера решено передать в коммунальную собственность

️Комиссия по демонополизации экономики решила, что ТЭЦ Риддера должна быть передана в коммунальную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Комиссия по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу , Агентства по защите и развитию конкуренциии рассмотрела ситуацию вокруг ТЭЦ Риддера.

Члены комиссии отметили, что с октября прошлого года на станции произошёл ряд аварий, возникали перебои с тепло- и электроснабжением.

Также они подчеркнули, что неудовлетворительное техническое состояние ТЭЦ было обусловлено отсутствием инвестиций со стороны предыдущих владельцев в её модернизацию и улучшение.

Заседающие напомнили, что в этом году за счёт средств, выделенных из резерва правительства и акиматом области, ведётся ремонт всех шести котлов станции. В настоящее время идут пуско-наладочные работы по трём котлам, ремонт ещё трёх котлов планируется завершить до конца года. По итогам переговоров с новым собственником ТЭЦ достигнута договорённость о том, что инвестор погасит все имеющиеся задолженности предприятия и передаст станцию в коммунальную собственность акимата.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил провести всю необходимую организационно-правовую работу для принятия ТЭЦ на баланс местных исполнительных органов.