Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка

Фото: instagram.com/beardedladyg

У жительницы Канады Женевьев Вайанкур с 14 лет начали расти усы и бакенбарды, а к 39 годам она отрастила бороду. Врачи говорили ей, что она никогда не сможет завести семью и родить ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DailyStar.

Женевьев поняла, что с ней что-то не так, в 18 лет, ведь даже в этом возрасте у неё никогда не было менструального цикла.

Как выяснилось, она страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

"Я всегда была ребенком с более густыми волосами на теле, чем у других, а мои волосы на лице начали расти примерно в 14 или 15. Все началось с темных бакенбардов и усов, а затем прогрессировало в течение 10 лет", — вспоминает женщина.

ФОТО: instagram.com/beardedladyg

Раньше девушка регулярно брилась, но в 2020 году перестала. Сейчас она приняла себя и с гордостью щеголяет с бородой.

Фото: instagram.com/beardedladyg

Женевьев встретила своего друга и партнера по воспитанию 49-летнего Марти Робитайла на свидании вслепую, устроенном общим другом в 2007 году.

Через три года они поженились. Теперь Женневьев носит бороду и воспитывает двоих детей: 18-летнюю Эмму, для которой стала приёмной матерью, и четырёхлетнего Дункана.

ФОТО: instagram.com/beardedladyg

"Когда мне впервые поставили диагноз, врач сказал мне, что я, пожалуй, не смогу зачать ребенка. Это разбило мне сердце и преследовало меня в течение большей части моей взрослой жизни, потому что я всегда хотела быть мамой, и это вселяло в мой разум сомнения. Каждая неудачная попытка или выкидыш много лет усугубляли этот страх. Я хотела бы, чтобы врачи перестали говорить такие вещи пациентам с СПКЯ, потому что это больше неправда и лишает нас надежды. Мне было тяжело иметь здоровую беременность, и я понесла некоторые потери, но в конце концов у меня родился сын", — поделилась она.

Сейчас она — тренер по расширению прав и возможностей женщин и спикер сначала была смущена своими волосами.