Больше 30 тонн гумпомощи отправлено из Астаны в регионы, пострадавшим из-за паводков

Свыше 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы из Астаны. Об этом сообщили представители Национальной волонтерской сети, передаёт BaigeNews.kz.

В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров.

"В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 ГАЗелей гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает 9 складов.



Пункты сбора помощи в регионах также работают в усиленном режиме. 31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Она будет распределена среди жителей пострадавших районов данного региона", - сообщили в Министерстве культуры и информации.

Не остались в стороне и волонтеры, общественные активисты, депутаты маслихатов всех уровней, предприниматели, жители Атырауской области. В течение трех дней в рамках акции "Сила в единстве" ими собрано 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.