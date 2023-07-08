Более шести тысяч кубометров воды откачали за ночь с подтопленной улицы Павлодара

Фото: ДЧС Павлодарской области

Последствия сильного ливня продолжают ликвидировать в Павлодаре. Больше всего от аномального дождя пострадала улица Камзина и дворы по этой улице, которых находятся в низине, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в Павлодаре продолжают откачивать воду с подтопленной улицы Камзина и дворов. По состоянию на 11 часов за ночь удалось откачать свыше шести тысяч кубических метров дождевой воды.

"7 июля из-за обильных осадков в виде дождя в городе Павлодар произошло подтопление открытой территории: проезжей части, улиц и дворов многоэтажных жилых домов. Силами и средствами ДЧС Павлодарской области проводятся работы по откачке дождевой воды", — сообщает Telegram-канал МЧС РК.

Напомним, в Павлодаре из-за непогоды обвалилась кровля и часть обшивки торгового дома "Артур", под обломками оказались 13 припаркованных рядом автомобилей. Двоих пострадавших вытащили из-под завалов. Один из них с политравмой в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Состояние другого медики оценивают как стабильное. Он доставлен в отделение нейохирургии с открытой черепно-мозговой травмой.

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Также из-за сильного дождя с градом и штормового ветра в Павлодаре произошло 16 аварийных отключений электроэнергии. Без света остались более пяти тысяч потребителей. В соцсетях появились кадры провалившихся в размытые ямы машин и затопленных улиц.

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Между тем, "Казгидромет" сегодня снова обещает павлодарцам грозу и град.