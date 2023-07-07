Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили

Фото: Фото очевидцев

Штормовой ветер сорвал кровлю торгового дома "Артур" в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

В пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что под завалами погребены несколько припаркованных рядом автомобилей.

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"На пульт 112 в 13-54 поступило сообщение о том, что в ТД "Артур" со стороны улицы Суворова произошел обвал кровли. На место выехали 4 сотрудника и одна единица техники ОСО, и 3 сотрудника центра медицины катастроф", — прокомментировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Данных о пострадавших пока нет.