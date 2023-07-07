Провалившиеся машины и отключения света: в Павлодаре ликвидируют последствия шторма

Фото: ДЧС Павлодарской области

Из-за сильного дождя с градом и штормового ветра в Павлодаре произошло 16 аварийных отключений электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АО "Павлодарэнерго", два из 16 отключений были на ведомственных подстанциях. Без электроснабжения остаются павлодарцы, проживающие в районе улиц Назарбаева-Лермонтова-Короленко-Торайгырова; районе улиц Ворушина-Циолковского;

в районе улиц Катаева-Чокина-Назарбаева-Толстого, а также в районе улиц Толстого-Малая Объездная и потребители, проживающие в районе Второго Павлодара и посёлка Радиозавод.

Фото: instagram.com/aopavlodarenergo

"Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей дополнительно в Павлодаре задействованы бригады служб городского предприятия электрических сетей воздушных линий, трансформаторных подстанций, высоковольтной лаборатории в количестве 11 человек и пяти единиц техники. По городу задействованы 2 единицы техники предприятий внутридомовых электрических сетей, ещё две бригады павлодарский районных электрических сетей работают в пригороде", — сообщили в пресс-сслужбе компании.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, из-за непогоды в Павлодаре не работают 5 светофоров. Устранением повреждений занимаются 2 бригады электриков.

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Ещё три бригады рабочих на трёх спецмашинах вывозят упавшие деревья. На откачке дождевых вод по городу задействовано более 10 единиц спецтехники.

В общей сложности без электричества остаются 5 237 потребителей: 4 986 физлиц и 251 юридическое лицо.

"Для устранения вышеуказанных повреждений на территории города и пригорода задействовано 19 человек и 5 единиц специализированной техники. На сетях теплоснабжения и водоснабжения повреждений не выявлено. ТОО "Павлодарские тепловые сети", ТОО "Павлодар-Водоканал" функционируют в штатном режиме", — сообщили в городском акимате.

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Пользователи соцсетей делятся фото и видео затопленных павлодарских дворов, где дети играют по пояс в воде. Также в сети можно найти множество кадров с провалившимися в размытые ямы и затопленными автомобилями.

Напомним, ранее штормовой ветер обрушил кровлю и боковую обшивку торгового дома "Артур".

Фото очевидцев

Под завалами оказались 13 припаркованных рядом автомобилей. В результате обрушения пострадали два человека: один получил открытую черепно-мозговую травму, другой с множественными травмами и переломами находится в реанимации.

Между тем, "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение почти во всех регионах страны: на севере, юге и востоке республики — из-за сильных дождей, града и штормового ветра, на западе — из-за сильной жары и высокой пожарной опасности.